В Красноярском крае поезд сбил 7-летнего ребенка на велосипеде

В Красноярском крае 7-летний ребенок на велосипеде попал под поезд. Об этом сообщили в Транспортной полиции Сибири.
Инцидент произошел в поселке Тарутино. Ребенок пытался пересечь железнодорожные пути на велосипеде. Он пропустил один проходящий состав, однако не заметил приближающийся по соседнему пути второй, попав под него.
С травмами разной степени тяжести мальчика госпитализировали.
Проверкой по факту происшествия с признаками статьи 263 УК РФ займется Восточный МСУТ СК России.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске на Коммунальном мосту спасли мужчину.