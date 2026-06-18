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В Красноярском крае поезд сбил 7-летнего ребенка на велосипеде

Пострадавшего госпитализировали с травмами.

В Красноярском крае 7-летний ребенок на велосипеде попал под поезд. Об этом сообщили в Транспортной полиции Сибири.

Инцидент произошел в поселке Тарутино. Ребенок пытался пересечь железнодорожные пути на велосипеде. Он пропустил один проходящий состав, однако не заметил приближающийся по соседнему пути второй, попав под него.

С травмами разной степени тяжести мальчика госпитализировали.

Проверкой по факту происшествия с признаками статьи 263 УК РФ займется Восточный МСУТ СК России.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске на Коммунальном мосту спасли мужчину.