Нижегородец решил снять штаны на улице и был арестован полицией

Сотрудники полиции выяснили, кто был героем скандального ролика, снятого ночью 13 июня 2026 года на улице Стрелковой в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.