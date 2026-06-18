Нижегородец решил снять штаны на улице и был арестован полицией

Сотрудники полиции выяснили, кто был героем скандального ролика, снятого ночью 13 июня 2026 года на улице Стрелковой в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.
На видео нетрезвый мужчина вёл себя непристойно — в присутствии прохожих снял штаны. Причиной поступка стал конфликт с соседями.
Запись появилась в соцсетях 15 июня 2026 года. Личность нарушителя установили участковые уполномоченные отдела полиции № 8 УМВД России по Нижнему Новгороду. Им оказался 42‑летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел внутренних дел.
В отношении гражданина составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). По итогам судебного разбирательства ему назначили административный арест сроком на 10 суток.
Полиция Нижнего Новгорода призывает горожан соблюдать нормы общественного порядка: недопустимо использовать нецензурную лексику, грубо приставать к людям или совершать иные действия, нарушающие спокойствие граждан. Уважение к окружающим и следование закону — основа комфортной городской среды.
Ранее четверо нижегородцев оказались под следствием за серию нападений и грабёж.