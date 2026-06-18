Актрису «Реальных пацанов» Татьяну Плетнёву хоронили под аплодисменты

Актриса «Реальных пацанов», звезда эпизодов Татьяна Плетнёва похоронена в Москве 18 июня, сообщает 5-tv.
Проводить артистку в последний путь собрались поклонники, близкие и друзья. Церемония началась в ритуальном зале морга клинической больницы № 36. На кадрах гости прощальной церемонии аплодируют, а белый гроб с артисткой утопает в цветах.
По данным портала, после отпевания в храме Плетнёву похоронили на Ново-Богородском кладбище.
Напомним, 48-летняя Татьяна Плетнёва умерла от рака печени, несмотря на лечение артистке не удалось победить онкологию.