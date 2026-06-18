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Актрису «Реальных пацанов» Татьяну Плетнёву хоронили под аплодисменты

Церемония прощания состоялась в Москве 18 июня.

Актриса «Реальных пацанов», звезда эпизодов Татьяна Плетнёва похоронена в Москве 18 июня, сообщает 5-tv.

Проводить артистку в последний путь собрались поклонники, близкие и друзья. Церемония началась в ритуальном зале морга клинической больницы № 36. На кадрах гости прощальной церемонии аплодируют, а белый гроб с артисткой утопает в цветах.

По данным портала, после отпевания в храме Плетнёву похоронили на Ново-Богородском кладбище.

Напомним, 48-летняя Татьяна Плетнёва умерла от рака печени, несмотря на лечение артистке не удалось победить онкологию.