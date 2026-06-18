В Петербурге иномарка сбила пешеходов на тротуаре

В Санкт-Петербурге кроссовер вылетел на тротуар и сбил пешеходов, сам водитель госпитализирован в состоянии клинической смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
Авария с участием автомобиля Hyundai Creta произошла днем 18 июня на Боткинской улице в Выборгском районе города. По неустановленной причине водитель потерял управление, съехал с проезжей части на пешеходную зону и сбил людей.
В результате ДТП пострадали два 25-летних пешехода. Обоих оперативно госпитализировали, состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое.
«Водитель, личность которого устанавливается, доставлен в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти», — добавили в ведомстве.