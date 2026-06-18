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В Петербурге иномарка сбила пешеходов на тротуаре

На Боткинской улице в Санкт-Петербурге автомобиль Hyundai Creta вылетел на тротуар и сбил двух 25-летних мужчин. Водитель машины госпитализирован в состоянии клинической смерти.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге кроссовер вылетел на тротуар и сбил пешеходов, сам водитель госпитализирован в состоянии клинической смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Авария с участием автомобиля Hyundai Creta произошла днем 18 июня на Боткинской улице в Выборгском районе города. По неустановленной причине водитель потерял управление, съехал с проезжей части на пешеходную зону и сбил людей.

В результате ДТП пострадали два 25-летних пешехода. Обоих оперативно госпитализировали, состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое.

«Водитель, личность которого устанавливается, доставлен в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти», — добавили в ведомстве.