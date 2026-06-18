Волгоградец напал на полицейского во время рейда энергетиков

В Дзержинском районе Волгограда рядовая проверка энергетиков обернулась задержанием и, вероятно, уголовным делом в ближайшей перспективе. Местный житель, более двух с половиной лет уклонявшийся от оплаты электроэнергии, не просто воровал свет — он решил силой отстаивать своё «право» на врезку.