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В Перми ищут 75-летнего пенсионера, пропавшего три недели назад

Валерий Путилов нуждается в медицинской помощи.

Волонтёры сообщают о розыске пропавшего без вести 75-летнего Валерия Путилова. Информация появилась в группе поискового отряда «ПрикамьеПоиск».

Пенсионер исчез 28 мая, он ушёл из дома в микрорайоне Краснова и не вернулся. Из особых опознавательных признаков у Валерия на руке есть браслет с личными данными. Одет он был в чёрную куртку и штаны, а также синие кроссовки. Пропавший носит очки, волосы и борода у него седые, рост — 165−170 см. Также отмечается, что пермяк нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто знает, где может находиться пермяк, просят сообщать в полицию либо на горячую линию волонтёров по номеру 8−922−34567−02.