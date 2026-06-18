В Волгограде раскрыли схему обмана с маткапиталом на 600 тысяч

В 2024 году женщина оформила целевой заем для покупки комнаты в Волжском. Она обратилась в уполномоченный орган с заявлением направить средства маткапитала на погашение займа, указав, что жилье приобретается для улучшения жилищных условий семьи. После этого ей перечислили более 600 тысяч рублей государственной поддержки.