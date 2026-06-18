В Волгограде раскрыли схему обмана с маткапиталом на 600 тысяч

В Волгограде завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с материнским капиталом.
Следственный отдел по Центральному району города Волгограда установил вину жительницы Ростовской области — ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.2 УК РФ за мошенничество при получении выплат в крупном размере. Об этом сообщает Волгоградский Следком.
В 2024 году женщина оформила целевой заем для покупки комнаты в Волжском. Она обратилась в уполномоченный орган с заявлением направить средства маткапитала на погашение займа, указав, что жилье приобретается для улучшения жилищных условий семьи. После этого ей перечислили более 600 тысяч рублей государственной поддержки.
Следствие установило: фактически женщина не планировала использовать жилье по назначению и не собиралась выделять долю несовершеннолетнему ребенку. Позднее она продала недвижимость, а деньги использовала по личному усмотрению.
Расследование уже завершено, дело готовится к направлению в суд. Ущерб государству возмещен в полном объеме.
Ранее сообщалось о задержании волгоградца, поддержавшего в соцсетях террористов.