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В Нижнем Новгороде дочь постояльца пансионата обвинила сотрудников в смерти отца

В Нижнем Новгороде разгорается скандал вокруг частного пансионата для пожилых «Заботливые люди». Дочь одного из постояльцев заявила, что ее отец скончался из-за халатности персонала: за ним не ухаживали, не следили за давлением, а при ухудшении состояния пытались убедить родственников не вызывать «скорую».

В Нижнем Новгороде разгорается скандал вокруг частного пансионата для пожилых «Заботливые люди». Дочь одного из постояльцев заявила, что ее отец скончался из-за халатности персонала: за ним не ухаживали, не следили за давлением, а при ухудшении состояния пытались убедить родственников не вызывать «скорую».

Как рассказала Елена изданию Pravda-nn.ru, она поместила отца в пансионат меньше месяца назад. Проживание стоило 70 тысяч рублей в месяц без учета лекарств. Однако качество ухода, по ее словам, не соответствовало обещаниям. Она замечала грязные полы, пропажу личных вещей отца — позже их находили на других пациентах. Мочалка и гель для душа оставались нетронутыми, а на вопросы медсестра отвечала грубо. В какой-то момент отца побрили налысо без объяснения причин.

По словам Елены, отец жаловался по телефону, что персонал к нему не подходит, даже чтобы поменять памперс. На ночь пациентов оставляли без присмотра, из-за чего отец пытался встать, падал и его находили на полу.

В один из дней у мужчины упало давление до критических показателей. «Скорая» решила забрать его в больницу, однако сотрудники пансионата пытались убедить Елену, что госпитализация не нужна. В больнице врачи диагностировали инфекцию и сепсис. Спустя несколько недель пациент скончался.

Кроме того, по словам Елены, из этого же пансионата в больницу поступали несколько пожилых людей с чесоткой.

Однако это не единственный случай в регионе. Недавно в Арзамасе родственники постояльцев частного пансионата заявили, что работники издеваются над пенсионерами. По их словам, сотрудники дают пожилым людям таблетки, чтобы те постоянно спали, а также не обеспечивают надлежащий уход, из-за чего одна из постоялиц скончалась.