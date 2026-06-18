В Нижнем Новгороде дочь постояльца пансионата обвинила сотрудников в смерти отца

Как рассказала Елена изданию Pravda-nn.ru, она поместила отца в пансионат меньше месяца назад. Проживание стоило 70 тысяч рублей в месяц без учета лекарств. Однако качество ухода, по ее словам, не соответствовало обещаниям. Она замечала грязные полы, пропажу личных вещей отца — позже их находили на других пациентах. Мочалка и гель для душа оставались нетронутыми, а на вопросы медсестра отвечала грубо. В какой-то момент отца побрили налысо без объяснения причин.