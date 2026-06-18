В Петербурге водитель кроссовера сбил двух пешеходов на тротуаре

Как говорится в Telegram-канале ведомства, в четверг днем на Боткинской улице, 13 водитель Hyundai Creta по неустановленной причине выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов.
«В результате происшествия пострадали двое мужчин в возрасте 25 лет. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, второй — в легком. Водитель, личность которого устанавливается, доставлен в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, добавили в ГУМВД.