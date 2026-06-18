Воронежец ограбил знакомого из-за пропавших 10 тысяч, которые были у него в сумке

Тогда мужчина, недолго думая, схватил чужой ноутбук и ушел с ним прямо из квартиры, полагая, что техника хоть как-то компенсирует ему утрату. Однако оперативники вышли на след злоумышленника. В отделе полиции молодой человек сознался в содеянном и рассказал забавную деталь: когда он вернулся домой и заглянул в свою сумку, то обнаружил те самые пропавшие деньги в подкладке. Оказывается, он забыл, куда их положил.