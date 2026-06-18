Напавшего с ножом на женщин в Челябинске переведут из СИЗО в психбольницу

Ранее СУСК сообщало, что в феврале 25-летний мужчина, находясь в храме Челябинска, из-за малозначительного повода причинил ножевые ранения двум женщинам 53 и 74 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отмечала, что подозреваемый был оперативно задержан, мужчина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. Он был арестован судом.
«Суд в четверг удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый переведен из следственного изолятора в областную клиническую специализированную психоневрологическую больницу № 1 Челябинской области на срок до 15 июля», — сказали в пресс-службе.
Обвиняемый и его защитник не возражали против ходатайства следователя, добавили в суде.