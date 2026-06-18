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Напавшего с ножом на женщин в Челябинске переведут из СИЗО в психбольницу

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн — РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на двух женщин в храме Челябинска, будет переведен из-под ареста в психоневрологическую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

Источник: РИА Новости

Ранее СУСК сообщало, что в феврале 25-летний мужчина, находясь в храме Челябинска, из-за малозначительного повода причинил ножевые ранения двум женщинам 53 и 74 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отмечала, что подозреваемый был оперативно задержан, мужчина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. Он был арестован судом.

«Суд в четверг удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый переведен из следственного изолятора в областную клиническую специализированную психоневрологическую больницу № 1 Челябинской области на срок до 15 июля», — сказали в пресс-службе.

Обвиняемый и его защитник не возражали против ходатайства следователя, добавили в суде.

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