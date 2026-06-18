Ростовчанку судят в Волгограде за аферу с маткапиталом

Однако на деле планы у нее были совсем другие. Как установило следствие, обвиняемая изначально не собиралась использовать комнату по назначению и выделять долю своему несовершеннолетнему ребенку. Вместо этого она продала недвижимость, а полученные деньги потратила по своему усмотрению. Таким образом, государственная помощь ушла не на благо семьи, а в карман мошенницы.