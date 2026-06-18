Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб и восемь пострадали при ударах ВСУ по донецкой Горловке

Мэр Горловки Иван Приходько заявил о гибели мирного жителя при атаке украинского дрона. Восемь местных жителей пострадали в результате удара БПЛА по территории города. Инцидент произошел в Донецкой Народной Республике, подробности сообщил глава администрации.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате серии ударов со стороны вооруженных сил Украины по Горловке (Донецкая Народная Республика) погиб один мирный житель, еще восемь человек получили ранения. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

По словам градоначальника, причиной гибели гражданского лица стала атака беспилотного летательного аппарата.

«В результате атаки БПЛА украинских террористов погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному», — написал мэр в своем официальном канале в мессенджере MAX.

Ранее в этот же день глава администрации сообщил, что при ударе украинского дрона по территории города ранения получили восемь местных жителей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше