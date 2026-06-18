Один человек погиб и восемь пострадали при ударах ВСУ по донецкой Горловке

В результате серии ударов со стороны вооруженных сил Украины по Горловке (Донецкая Народная Республика) погиб один мирный житель, еще восемь человек получили ранения. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.
По словам градоначальника, причиной гибели гражданского лица стала атака беспилотного летательного аппарата.
«В результате атаки БПЛА украинских террористов погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному», — написал мэр в своем официальном канале в мессенджере MAX.
Ранее в этот же день глава администрации сообщил, что при ударе украинского дрона по территории города ранения получили восемь местных жителей.