Под Воронежем мужчина получил условный срок за публикацию аудиозаписи с призывом к насилию

Как установили в суде, в октябре 2024 года мужчина со своего телефона зашел в открытую группу в соцсети и опубликовал там аудиокомментарий. Экспертиза показала, что в нем содержались призывы создать вооруженную дружину для противодействия этнической группе, в том числе с применением силы. Автор полностью признал вину и согласился с обвинением.