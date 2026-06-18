В Воронеже задержали двух организаторов подпольного казино

По версии следствия, с августа 2025-го по март 2026-го мужчины снимали помещение в центре города и проводили там азартные игры. Чтобы не привлекать внимания, они пускали только проверенных клиентов — те заранее подтверждали визит в интернете или договаривались по телефону. Вход посторонним был закрыт.