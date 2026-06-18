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Три человека погибли при столкновении скорой помощи с грузовиком в Башкирии

Смертельное ДТП с участием кареты скорой помощи и большегруза зафиксировано в Башкирии. Жертвами аварии стали три человека, находившиеся в спецтранспорте, включая двух медиков и молодую пациентку. Водитель скорой доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Башкирии три человека погибли и один госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в результате столкновения автомобиля скорой помощи и большегруза. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, карета скорой помощи столкнулась с грузовым автомобилем на 80-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит. Жертвами аварии стали трое пассажиров спецтранспорта: двое медицинских работников и 20-летняя девушка. Водитель скорой помощи выжил, но получил множественные травмы. Его доставили в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии.

По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.