Три человека погибли при столкновении скорой помощи с грузовиком в Башкирии

Смертельное ДТП с участием кареты скорой помощи и большегруза зафиксировано в Башкирии. Жертвами аварии стали три человека, находившиеся в спецтранспорте, включая двух медиков и молодую пациентку. Водитель скорой доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.