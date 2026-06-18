Иномарку с почти двумя килограммами наркотиков задержали на трассе под Воронежем

Водителя задержали и доставили в отдел полиции. Там фигурант рассказал, что работу нашел через один из мессенджеров. Он ехал из города Санкт-Петербург и должен был забрать оптовую партию закладок для последующего сбыта на территории Воронежской и Белгородской областей путём через тайники.