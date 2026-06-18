Три беспилотника сбили над Воронежской областью днем 18 июня

Жителям региона напоминают: при обнаружении подозрительных объектов в небе не стоит подходить к ним и снимать на камеру — лучше сразу сообщить по телефону 112. Пока экстренные службы работают в штатном режиме, а жизнь в городах возвращается в обычное русло.