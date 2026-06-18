Суд в Петербурге вынес приговор 11 теневым банкирам обналичившим 2,5 млрд рублей

Все фигуранты дела признали свою вину и были приговорены к условным срокам лишения свободы от 2 до 5,5 года, а также к крупным штрафам. Организатор группы Сергей Бабенко получил 5,5 года условно со штрафом в 1 миллион рублей. Его подельник Роман Смирнов приговорен к 4 годам и 3 месяцам условно со штрафом в 3,7 миллиона рублей. Остальные участники получили условные сроки от 3 до 4,5 года и штрафы на общую сумму порядка 6,2 миллиона рублей.