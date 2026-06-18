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Суд в Петербурге вынес приговор 11 теневым банкирам обналичившим 2,5 млрд рублей

В Санкт-Петербурге осудили 11 участников преступной группы, обналичившей более 2,5 млрд рублей. Незаконный бизнес действовал в нескольких регионах России с 2016 года под видом фиктивных сделок.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 11 участникам преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Подсудимые обналичили более 2,5 миллиарда рублей и заработали на комиссии около 200 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Все фигуранты дела признали свою вину и были приговорены к условным срокам лишения свободы от 2 до 5,5 года, а также к крупным штрафам. Организатор группы Сергей Бабенко получил 5,5 года условно со штрафом в 1 миллион рублей. Его подельник Роман Смирнов приговорен к 4 годам и 3 месяцам условно со штрафом в 3,7 миллиона рублей. Остальные участники получили условные сроки от 3 до 4,5 года и штрафы на общую сумму порядка 6,2 миллиона рублей.

Как установил суд, незаконный финансовый бизнес был организован в 2016 году соучастником по фамилии Полынцов, который, как и еще один подельник, был осужден ранее. Преступная группа предлагала предпринимателям услуги по обналичиванию и переводу денежных средств в обход официального банковского сектора. За свою помощь теневые банкиры удерживали комиссию в размере 8% от суммы транзакции.

Для маскировки нелегальной деятельности злоумышленники использовали реквизиты десятков фирм-однодневок и фиктивных индивидуальных предпринимателей. На их счета клиенты переводили безналичные средства под видом оплаты товаров и услуг. Затем деньги распределялись на счета подставных ИП и обналичивались через банкоматы. В структуре группы работали пять бухгалтеров, которые вели фиктивную налоговую отчетность и управляли счетами. Теневая сеть действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской и Костромской областей.