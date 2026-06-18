Волгоградца разыскивают за попытку заживо сжечь родную бабушку

— Он весь вечер выламывал железную дверь, отрабатывал на ней удары, вновь угрожал маме. Она испуганная звонила нам. Мы звонили в полицию и умоляли наряд побыстрее приехать. Однако никто не поспешил на вызов. Прошло несколько часов этого ужаса, после чего, около полуночи, он начал сносить все вещи в одну комнату, а затем поджог их. Мама до последнего пыталась выбраться из дома, но он ей не давал. В какой-то момент он схватил её уже почти у выхода и толкнул внутрь дома. Она упала и ударилась головой о кирпич, потеряла сознание, — подчеркнула женщина.