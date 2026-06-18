Гибель годовалого мальчика от пули полиции спровоцировала протесты в США

В штате Миссисипи сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю предполагаемых нарушителей, в результате чего погиб годовалый ребенок. Жители Сенатобии вышли на улицы с требованиями наказать виновных. Мирные демонстрации переросли в беспорядки, для разгона которых применили слезоточивый газ.