Гибель годовалого мальчика от пули полиции спровоцировала протесты в США

В американском городе Сенатобиа (штат Миссисипи) вспыхнули массовые протесты после того, как сотрудники полиции застрелили годовалого ребенка на парковке супермаркета. Об этом сообщает телеканал ABC News.
По информации журналистов, полицейские прибыли к торговому центру по вызову о краже. Пытаясь задержать предполагаемых нарушителей, сотрудники правопорядка открыли огонь по их автомобилю. В результате стрельбы смертельные ранения получил находившийся внутри машины годовалый мальчик.
Гибель ребенка вызвала волну возмущения среди местных жителей, которые вышли на улицы с требованиями наказать виновных офицеров. Мирные демонстрации быстро переросли в беспорядки и столкновения с силовиками.
Для разгона протестующих сотрудники полиции применили слезоточивый газ. Местные власти начали расследование правомерности действий открывших огонь полицейских.