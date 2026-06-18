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Гибель годовалого мальчика от пули полиции спровоцировала протесты в США

В штате Миссисипи сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю предполагаемых нарушителей, в результате чего погиб годовалый ребенок. Жители Сенатобии вышли на улицы с требованиями наказать виновных. Мирные демонстрации переросли в беспорядки, для разгона которых применили слезоточивый газ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В американском городе Сенатобиа (штат Миссисипи) вспыхнули массовые протесты после того, как сотрудники полиции застрелили годовалого ребенка на парковке супермаркета. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По информации журналистов, полицейские прибыли к торговому центру по вызову о краже. Пытаясь задержать предполагаемых нарушителей, сотрудники правопорядка открыли огонь по их автомобилю. В результате стрельбы смертельные ранения получил находившийся внутри машины годовалый мальчик.

Гибель ребенка вызвала волну возмущения среди местных жителей, которые вышли на улицы с требованиями наказать виновных офицеров. Мирные демонстрации быстро переросли в беспорядки и столкновения с силовиками.

Для разгона протестующих сотрудники полиции применили слезоточивый газ. Местные власти начали расследование правомерности действий открывших огонь полицейских.

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