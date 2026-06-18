Суд вернул государству часть берега реки Воронеж, незаконно занятую частным владельцем

Напомним, спор давно разгорелся вокруг участка в Рамонском районе. Проверка Министерства природы показала, что границы частной территории занимают федеральный водный объект. Иск в суд подала Росимущество, настаивая на том, что береговая полоса — это зона общего пользования, которая по закону не может находиться в частной собственности, так как это нарушает права всех граждан на свободный доступ к воде.