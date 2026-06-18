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«ЛизаАлерт»: Пропавшая под Кемерово девятилетняя девочка найдена погибшей

Девятилетняя девочка, пропавшая 16 июня в районе Уфимцево Кемеровской области, была найдена погибшей спустя три дня после начала поисков. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Девятилетняя девочка, пропавшая 16 июня в районе Уфимцево Кемеровской области, была найдена погибшей спустя три дня после начала поисков. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— В Уфимцево Промышленновского района Кемеровской области на третьи сутки безостановочных поисков обнаружена погибшей девятилетняя девочка, — сообщили в отряде.

Тело ребенка нашли добровольцы берегового поста отряда. Для проверки информации на место незамедлительно отправилась водная группа «ЛизаАлерт». Информация подтвердилась, отряд выразил глубочайшие соболезнования родным и близким девочки.

14 июня семилетнего мальчика, который пропал в Карелии, нашли мертвым — он утонул в Ладожском озере. Тело ребенка обнаружили спасатели накануне около 17:30 в акватории озера на территории Лахденпохского района, после чего передали его полиции.