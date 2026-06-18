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В Калининграде разыскивают самокатчика, который сбил пятилетнего ребенка и скрылся

Инцидент случился 14:59 на ул. Театральной, в районе д. 34.

Госавтоинспекция Калининградской области просит откликнуться очевидцев ДТП с электросамокатом, водитель которого сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В четверг около 14:59 на ул. Театральной в районе д. 34 неустановленный водитель электросамоката допустил наезд на 5-летнего пешехода. Ребенок получил телесные повреждения. Нарушитель скрылся с места ДТП, принимаются меры по установлению его личности и местонахождения.

Госавтоинспекция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, сообщить об этом по телефонам: 552−511 — дежурная часть, 552−526 — отделение розыска.

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