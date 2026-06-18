Закусил и поплавал: Капибара Савелий с характером «не сахар» прервал забастовку в зоопарке

Напомним, капибара Савелий из Белгородского зоопарка устроил бойкот после переезда в открытый летний вольер. Как сообщалось, водосвинка не в восторге от обновления и теперь отказывается выходить из домика к людям. Теперь Савелий не реагирует даже на любимые вкусняшки, игнорирует ласковые уговоры и угрожающе фыркает на всех, кто пытается приблизиться. В опале оказалась даже мама Настя, которая раньше ухаживала за капибарой. В зоопарке отметили, что характер у животного совсем не сахар.