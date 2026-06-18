8 лет колонии получил волгоградец за смертельный удар ножом в шею

Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор по делу об убийстве местного жителя. Служители Фемиды признали Владимира К. виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу дочери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.