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8 лет колонии получил волгоградец за смертельный удар ножом в шею

Семье погибшего он теперь должен почти миллион рублей.

Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор по делу об убийстве местного жителя. Служители Фемиды признали Владимира К. виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу дочери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Суд установил, что трагедия произошла 25 марта 2026 года в квартире подсудимого. К Владимиру К. пришел его знакомый, с которым они ранее жили по соседству. Гость находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения между мужчинами возник конфликт.

По материалам дела, хозяин квартиры взял хозяйственно-бытовой нож и нанес оппоненту удар в область шеи. Пострадавший получил проникающее колото-резаное ранение, которое эксперты квалифицировали как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

После ранения мужчина смог самостоятельно выйти из квартиры. Однако из-за массивной кровопотери и развившегося геморрагического шока он скончался на лестничной клетке многоквартирного дома.

Суд признал представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Ранее сообщалось о раскрытой схеме обмана с материнским капиталом.