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В Нижегородской области прекратили отставку судьи Сапеги, чьё имущество изъяли

Квалификационная комиссия судей Нижегородской области прекратила отставку судьи Вячеслава Сапеги. Ранее его имущество на сумму 54 миллиона рублей было обращено в доход государства.

«Принято решение о прекращении отставки судьи Нижегородского областного суда Сапеги Вячеслава Александровича на основании подпунктов 2, 4 пункта 6 статьи 15 закона Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации”, — говорится в сообщении комиссии.

Отставку прекратили из-за занятия деятельностью, несовместимой со статусом судьи, и несоблюдения запретов, включая ведение предпринимательской деятельности. Это лишило его личной неприкосновенности и материального обеспечения, положенного судьям.

Ранее Волжский городской суд Волгоградской области постановил изъять в пользу государства более 101,5 миллиона рублей со счетов матери бывшего нижегородского судьи Виктора Фомина. Как выяснилось в суде, Фомин переводил доходы от продажи и аренды недвижимости на счета своей матери Юлии Новиковой. При этом у самой женщины не было официального заработка, и в итоге на её счетах накопилось 101 518 463 рубля.

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