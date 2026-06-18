Экс-сотрудник ФСБ получил 13 лет за хищения при разработке антидронового комплекса

Суд установил, что при выполнении гособоронзаказа стоимость комплектующих для прототипа и опытных образцов антидроновой системы была завышена, а разница в сумме 12,1 млн руб. была похищена. По этому делу ранее заключивший соглашение со следствием руководитель ООО «Интелферрум» Алексей Соколов получил условный срок.