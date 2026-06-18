Число погибших в ходе вспышки Эболы в Африке превысило 200 человек

Ранее генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея сообщил, что работники здравоохранения предупредили, что нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Восточной Африке континента рискует затянуться на год. По его словам, если темпы заражения не стабилизируются, ситуация может превзойти по масштабам эпидемию 2014−2016 годов в западной части региона. Тогда, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли более 11 000 человек.