Метеоролог: Качество воздуха в Москве в норме после атаки на НПЗ из-за погоды

Продукты горения, по её словам, быстро поднимаются в вышележащие слои атмосферы, не задерживаясь у земли. Концентрации загрязняющих веществ снижаются в процессе переноса и не достигают приземного уровня (около 150 метров). Ни одна из станций экологического мониторинга, подчеркнула Кузнецова, пока не зафиксировала рост загрязнения.