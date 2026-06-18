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Мурашко: Состояние пострадавших при атаке ВСУ на автобус стабилизировали

Состояние пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области стабилизировалось. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Состояние пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области стабилизировалось. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр отметил, что работа медицинских работников была организована четко. По его словам, на данный момент пациентам была оказана полная необходимая помощь.

— Это спортивная команда с сопровождающими взрослыми, получившими ранения в результате атаки беспилотника. Полностью стабилизированы все пациенты, — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

ВСУ нанесли удар беспилотником по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области в среду, 17 июня. Один человек погиб, ранения получили семь пассажиров, среди них пятеро несовершеннолетних. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

Помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что атаки ВСУ на Москву и удар по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области не приближают личную встречу Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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