В Свердловской области столкнулись шесть автомобилей, двое пострадали

«На 12-м км автодороги “Южный подъезд к городу Нижний Тагил” произошло столкновение шести транспортных средств. В результате ДТП двух человек осматривают медики, им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.
На месте аварии введено реверсивное движение, работает регулировщик. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в Стерлитамаке произошла смертельная дорожная авария, в которой погибли двое несовершеннолетних. Столкнулись ВАЗ-2109 и Renault Espace. Водитель и юный пассажир «девятки» получили смертельные травмы. Они скончались на месте аварии.
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