Против певицы Кароль возбудили дело о дискредитации ВС РФ и финансировании ВСУ

Артистке вменяют дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации и финансирование украинских формирований. Поводом для разбирательства стала систематическая поддержка подразделений ВСУ.
«Кароль посетила стабилизационный пункт и командно-наблюдательный пункт украинских формирований, заявила о своей поддержке действий украинских сил», — говорится в сообщении.
Следствием также установлен факт перечисления средств вооружённым формированиям Украины. Конкретные суммы и обстоятельства переводов пока не разглашаются.
Инкриминируемые певице статьи предусматривают суровое наказание. Максимальная санкция достигает двадцати лет лишения свободы.
Несколько месяцев назад Тина Кароль вызвала шквал негатива публикацией в соцсетях. Артистка записала ролик в полной темноте, где с чашкой чая в руке исполнила позитивный трек про отсутствие воды и света на Украине. Подписчики обвинили её в цинизме и глумлении над бытовыми трудностями тысяч людей, месяцами живущих без стабильного электричества, отопления и водоснабжения, отметив разительный контраст между её комфортом и суровой реальностью. Пришлось извиняться.
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