Два пермяка изнасиловали 20-летнюю москвичку

Как сообщет МК, и девушка и парни были в тот вечер в одной компании и вместе выпивали. От выпитого алкоголя орагнизм девушки не выдержал и отключился. Парни воспользовались бессилием девушки и надругались над ней используя электронную сигарету и ножку от стула. Весь процесс извращенцы снимали на камеру.