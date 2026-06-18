Минобороны РФ: ПВО уничтожила 234 беспилотника ВСУ за 18 июня

В течение дня в четверг, 18 июня, российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала 234 беспилотника украинской армии (ВСУ) на территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— В течение дня в период с 7.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в публикации ведомства в мессенджере МАКС.
Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым.
18 июня ВСУ попытались нанести удар по Москве с помощью около 194 беспилотников. Системы ПВО сбили дроны на подлете к столице. В результате атаки в Подмосковье пострадали 17 человек. В Раменском травмы живота, таза и конечностей получил 22-летний молодой человек, его доставили в больницу. В Центр охраны материнства и детства с трамами голени поступила 10-летняя девочка.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что всем пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь. В результате атаки дронов повреждения в Подмосковье получили дома, пожар произошел в торговом центре «Мега Белая дача». Главное о самой массированной за последние два года атаке на столичный регион — в материале «Вечерней Москвы».