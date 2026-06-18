Минобороны РФ: ПВО уничтожила 234 беспилотника ВСУ за 18 июня

18 июня ВСУ попытались нанести удар по Москве с помощью около 194 беспилотников. Системы ПВО сбили дроны на подлете к столице. В результате атаки в Подмосковье пострадали 17 человек. В Раменском травмы живота, таза и конечностей получил 22-летний молодой человек, его доставили в больницу. В Центр охраны материнства и детства с трамами голени поступила 10-летняя девочка.