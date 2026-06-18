В Англии мужчина бросил трёхлетнего ребёнка в вольер с крокодилами

Инцидент произошёл около часа дня в частном зоопарке в городке Хантингдоншир. Неизвестный перебросил малыша через ограждение в вольер с крокодилами. Ребёнка оперативно извлекли и доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.
«Мы не думаем, что задержанный мужчина и ребёнок знали друг друга», — заявила заместитель инспектора полиции Верити Маккэн.
Ранее в ЮАР члены ИГИЛ* убили британских ботаников Рода и Рэйчел Сандерс (74 и 63 года), сбросив останки в реку на съедение крокодилам. В 2018 году пара отправилась за редкими цветами в Квазулу-Натал; их выследил 44-летний Сайефундин Дель Веккьо. Он с подельниками похитил их, пытал ради банковских карт; Рэйчел получила множество ран, Род скончался от черепно-мозговой травмы. Тела опознали по ДНК и стоматологическим записям.
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* Запрещённая в России террористическая организация.