В Англии мужчина бросил трёхлетнего ребёнка в вольер с крокодилами

Ранее в ЮАР члены ИГИЛ* убили британских ботаников Рода и Рэйчел Сандерс (74 и 63 года), сбросив останки в реку на съедение крокодилам. В 2018 году пара отправилась за редкими цветами в Квазулу-Натал; их выследил 44-летний Сайефундин Дель Веккьо. Он с подельниками похитил их, пытал ради банковских карт; Рэйчел получила множество ран, Род скончался от черепно-мозговой травмы. Тела опознали по ДНК и стоматологическим записям.