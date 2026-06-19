Подростка избили на глазах у сверстников в Астане: жуткий момент попал на видео

Кроме того, законные представители заявляют, что во время нападения мог использоваться кастет. Впрочем, официального подтверждения информации о холодном оружии на данный момент нет. Сообщается, что все телесные повреждения уже зафиксированы, после чего взрослые обратились в правоохранительные органы.