Водителя зажало между двумя автобусами в результате ДТП в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате ДТП водитель оказался зажатым между двумя автобусами. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
Авария с участием трех автобусов произошла вечером 18 июня на улице Бассейной. Машина марки МАЗ сломалась и остановилась, после чего к ней подъехал другой автобус, чтобы помочь с ремонтом.
Во время ремонта водитель второго автобуса находился между двумя транспортными средствами. В этот момент 53-летний водитель третьего автобуса, отъезжая от остановки, наехал на стоящий впереди автобус.
— От удара тот по инерции врезался в неисправный автобус и зажал находившегося между ними водителя, — говорится в материале.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По факту ДТП организована проверка.
27 мая три машины столкнулись на северо-востоке столицы. Одного человека зажало в салоне автомобиля. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его медикам.