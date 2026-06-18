Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителя зажало между двумя автобусами в результате ДТП в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате ДТП водитель оказался зажатым между двумя автобусами. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге в результате ДТП водитель оказался зажатым между двумя автобусами. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Авария с участием трех автобусов произошла вечером 18 июня на улице Бассейной. Машина марки МАЗ сломалась и остановилась, после чего к ней подъехал другой автобус, чтобы помочь с ремонтом.

Во время ремонта водитель второго автобуса находился между двумя транспортными средствами. В этот момент 53-летний водитель третьего автобуса, отъезжая от остановки, наехал на стоящий впереди автобус.

— От удара тот по инерции врезался в неисправный автобус и зажал находившегося между ними водителя, — говорится в материале.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По факту ДТП организована проверка.

27 мая три машины столкнулись на северо-востоке столицы. Одного человека зажало в салоне автомобиля. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его медикам.