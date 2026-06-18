Не спасли после эвакуации: 78-летний турист умер после снорклинга

На данный момент обстоятельства произошедшего продолжают выясняться. Причина, по которой мужчина потерял сознание во время плавания, официально не установлена. По имеющейся информации, компетентные службы изучают детали инцидента и ожидают результаты необходимых проверок, которые помогут определить точные обстоятельства трагедии.