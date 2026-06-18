Не спасли после эвакуации: 78-летний турист умер после снорклинга

На побережье Малайзии произошел несчастный случай с туристом из Германии. Как сообщает New Straits Times, 78-летний мужчина потерял сознание во время снорклинга и впоследствии скончался.
Инцидент произошел 17 июня у берегов острова Пулау Сакар. Немецкий турист по имени Кеннет Р. находился в воде с маской и трубкой, когда внезапно перестал подавать признаки активности.
Первым на помощь мужчине пришел его спутник. Он начал проводить сердечно-легочную реанимацию и одновременно запросил срочную медицинскую эвакуацию.
После получения сигнала патрульный катер направился к месту происшествия. Пострадавшего доставили на причал в районе Лахад-Дату, откуда его экстренно перевезли в больницу.
Несмотря на усилия медиков, спасти туриста не удалось. Врачи констатировали его смерть после доставки в медицинское учреждение.
На данный момент обстоятельства произошедшего продолжают выясняться. Причина, по которой мужчина потерял сознание во время плавания, официально не установлена. По имеющейся информации, компетентные службы изучают детали инцидента и ожидают результаты необходимых проверок, которые помогут определить точные обстоятельства трагедии.
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