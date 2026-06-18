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ТЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках возобновит работу с 19 июня

Торговый центр «Мега Белая Дача» возобновит свою работу в обычном режиме с пятницы, 19 июня. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в пресс-службе организации.

Торговый центр «Мега Белая Дача» возобновит свою работу в обычном режиме с пятницы, 19 июня. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в пресс-службе организации.

— Уважаемые посетители! Завтра МЕГА Белая Дача возобновит работу в обычном режиме, и наш торговый центр будет вновь открыт для гостей. До встречи в МЕГЕ! — написали в Telegram-канале торгового центра.

28 июня в здании ТЦ произошел пожар после падения обломков украинских беспилотников — об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Впоследствии торговый центр временно закрыли по техническим причинам. Позднее появилась информация, что площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров.

В тот же день спасатели ликвидировали возгорание площадью 25 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 20 человек и шесть единиц спецтехники. В результате пожара никто не пострадал.

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