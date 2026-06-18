Уехавшую в Сирию россиянку обвинили в содействии террористам

«Бывшую жительницу Петербурга обвиняют во вступлении в незаконное вооруженное формирование и участии в боевых действиях на стороне МТО… По полученным данным, девушка 1990 года рождения вместе с малолетними детьми транзитом через Турцию направилась в САР, где вступила в ряды террористической организации “Джебхат ан-Нусра”*, в которой на тот момент состоял ее муж», — сказал собеседник агентства.