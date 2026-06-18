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Уехавшую в Сирию россиянку обвинили в содействии террористам

Выдвинуты обвинения семейной паре, уехавшей в Сирию воевать за террористов.

Источник: Комсомольская правда

Женщину, ранее проживавшую в Санкт-Петербурге, подозревают в участии в боевых действиях на стороне радикальных исламистов. По данным российских силовых структур, она была членом незаконного вооруженного формирования и международной террористической организации (МТО), как сообщает РИА Новости.

«Бывшую жительницу Петербурга обвиняют во вступлении в незаконное вооруженное формирование и участии в боевых действиях на стороне МТО… По полученным данным, девушка 1990 года рождения вместе с малолетними детьми транзитом через Турцию направилась в САР, где вступила в ряды террористической организации “Джебхат ан-Нусра”*, в которой на тот момент состоял ее муж», — сказал собеседник агентства.

Муж обвиняемой покинул Санкт-Петербург, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне МТО. Она последовала за ним и воевала на стороне вооружённых группировок против правительственных сил Сирии.

Преступные действия были выявлены благодаря показаниям ранее арестованных участников террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*. В случае возвращения или экстрадиции в Россию ей может грозить до 25 лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщил, что в Ингушетии задержали пособника боевиков, напавших на «Крокус Сити Холл».

* — запрещенная в России террористическая организация.

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