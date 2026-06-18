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МЧС: пропавший на реке в Ингушетии мальчик пытался спасти тонущего друга

Место, где находились дети, не предназначено для купания, сообщили спасатели.

Источник: Аргументы и факты

Пропавший в Карабулаке восьмилетний мальчик, поиски которого ведутся уже несколько дней, оказался в реке Сунжа, пытаясь спасти своего тонувшего друга, сообщили в ГУ МЧС по Ингушетии.

«Мальчик, не раздумывая, бросился в воду, чтобы спасти своего тонущего товарища», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели сообщили, что впоследствии друг смог ухватиться за ветки и дождаться помощи, однако товарища, который пытался его спасти, бурное течение унесло за считанные секунды.

В МЧС сообщили, что место, где находились дети, не предназначено для купания.

Напомним, по данным МЧС, сообщение о пропаже ребенка поступило днем 15 июня. Предположительно, ребенок утонул. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что спасатели и добровольцы работают вдоль русла Сунжи, в операции задействовано около 4 тыс. человек.

Позднее руководитель пресс-службы главы и правительства республики Мадина Чергизова сообщила «360.ru», что волонтеры и представители экстренных служб прочесывают территорию вплоть до Чечни.

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