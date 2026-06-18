Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТЦ «Белая Дача» в Котельниках возобновит работу после пожара

Попавший под атаку украинских БПЛА торговый центр «МЕГА Белая Дача» в Котельниках возобновит работу в обычном режиме 19 июня. Об этом говорится на сайте торгового комплекса.

Попавший под атаку украинских БПЛА торговый центр «МЕГА Белая Дача» в Котельниках возобновит работу в обычном режиме 19 июня. Об этом говорится на сайте торгового комплекса.

Торговый центр закрыли по техническим причинам утром 18 июня после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье: обломки БПЛА упали на его крышу, что привело к пожару.

Всего за ночь и утро силы ПВО в регионе сбили 190 беспилотников на подлете к столице. Это была крупнейшая атака БПЛА на столицу с начала СВО. Повреждения получили нефтеперерабатывающий завод в Капотне, торговые объекты, жилые дома и автомобили. Пострадали 17 человек, включая двух детей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше