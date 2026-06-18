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Лондон ждет реакции Москвы после задержания судна в Ла-Манше

Власти Великобритании рассматривают вероятность ответных шагов со стороны России после задержания нефтяного танкера Smyrtos, который британская сторона связывает с так называемым «теневым флотом».

Власти Великобритании рассматривают вероятность ответных шагов со стороны России после задержания нефтяного танкера Smyrtos, который британская сторона связывает с так называемым «теневым флотом». Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в военной сфере.

По данным издания, в Лондоне еще на этапе подготовки операции анализировали возможные последствия задержания судна. Британские чиновники и представители силовых структур исходили из того, что действия в отношении танкера могут вызвать реакцию Москвы.

Как отмечается в публикации, представители судоходной отрасли также учитывают подобный сценарий. В Торговой палате судоходства Великобритании заявили, что капитаны судов и владельцы морского транспорта осведомлены о потенциальных рисках и готовы к возможному развитию ситуации.

Инцидент произошел 14 июня. Британские военные перехватили танкер Smyrtos во время его прохода через Ла-Манш. К операции были привлечены подразделения Королевской морской пехоты, а также сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

По информации The Guardian, вопрос возможных последствий задержания судна стал предметом обсуждения не только в силовых структурах, но и среди участников морского рынка. Британские власти, как пишет издание, продолжают следить за развитием ситуации и оценивают вероятность дальнейших шагов после проведенной операции.

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