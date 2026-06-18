Лондон ждет реакции Москвы после задержания судна в Ла-Манше

По информации The Guardian, вопрос возможных последствий задержания судна стал предметом обсуждения не только в силовых структурах, но и среди участников морского рынка. Британские власти, как пишет издание, продолжают следить за развитием ситуации и оценивают вероятность дальнейших шагов после проведенной операции.