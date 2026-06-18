В Германии неизвестные напали на депутата АдГ

Майстер рассказал, что нападение произошло за считанные секунды, когда он вышел из машины и забирал рюкзак с сиденья. По его словам, у одного из неизвестных был острый предмет, которым ему нанесли глубокий порез левой руки. Депутат считает, что рюкзак защитил его от более серьезных травм.