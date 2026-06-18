Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии скорая помощь врезалась в грузовик, три человека погибли

В ДТП в Башкирии погибли два врача и дочь водителя скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Дуванском районе Башкирии произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В аварии погибли три человека, водитель «Газели» и два медика, а также 20-летняя девушка, дочь водителя экипажа неотложной помощи. Выжил только водитель скорой, получивший тяжелые травмы, сообщает «КП-Уфа».

Авария произошла 18 июня около 19:00 на трассе Крапачово — Месягутово — Ачит. По данным ГИБДД, водитель скорой врезался в стоявшие на красный свет «Ладу Весту» и грузовик «Мерседес».

На место происшествия прибыли заместитель начальника ГИБДД Олег Дмитриев и прокурор Дуванского района Тимур Янбеков для координации действий и расследования. Министерство здравоохранения окажет поддержку семьям погибших медиков.

Ранее KP.RU сообщил, что в марте четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Москве.