В Башкирии скорая помощь врезалась в грузовик, три человека погибли

В Дуванском районе Башкирии произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В аварии погибли три человека, водитель «Газели» и два медика, а также 20-летняя девушка, дочь водителя экипажа неотложной помощи. Выжил только водитель скорой, получивший тяжелые травмы, сообщает «КП-Уфа».