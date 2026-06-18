В Волгограде разыскивают внука, едва не сжегшего собственную бабушку

В ходе расследования выяснилось, что дом поджег внук найденной женщины. Ранее судимый мужчина вышел из мест не столь отдаленных только в январе 2026 года, но на учете в полиции не состоял. Родственники на него не жаловались. Однако выяснилось, что в Городищенском районе на проверке находится история конфликта поджигателя с другой совей родственницей. По факту поджога уже возбуждено уголовное дело.