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В Волгограде разыскивают внука, едва не сжегшего собственную бабушку

Благодаря тому, что информация о конфликте между родственниками оперативно попала к полицейским, они успели спасти пострадавшую.

Полиция региона разыскивает мужчину, который едва не сжег собственную бабушку после ссоры, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Информация о конфликте между родственниками в поселке Самофаловка поступила в полицию в ночь на 16 июня. Приехавший на место событий, наряд полиции заметил дым, валивший из окон дома. Внутри здания они обнаружили лежащую на полу пенсионерку и быстро эвакуировали ее, а затем начали тушить пожар до приезда огнеборцев.

В ходе расследования выяснилось, что дом поджег внук найденной женщины. Ранее судимый мужчина вышел из мест не столь отдаленных только в январе 2026 года, но на учете в полиции не состоял. Родственники на него не жаловались. Однако выяснилось, что в Городищенском районе на проверке находится история конфликта поджигателя с другой совей родственницей. По факту поджога уже возбуждено уголовное дело.

А дело несовершеннолетней волгоградки, поджигавшей базовые станции связи, уже передано на рассмотрение в суд.поджог.