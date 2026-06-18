В Волгограде разыскивают внука, едва не сжегшего собственную бабушку

Полиция региона разыскивает мужчину, который едва не сжег собственную бабушку после ссоры, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
Информация о конфликте между родственниками в поселке Самофаловка поступила в полицию в ночь на 16 июня. Приехавший на место событий, наряд полиции заметил дым, валивший из окон дома. Внутри здания они обнаружили лежащую на полу пенсионерку и быстро эвакуировали ее, а затем начали тушить пожар до приезда огнеборцев.
В ходе расследования выяснилось, что дом поджег внук найденной женщины. Ранее судимый мужчина вышел из мест не столь отдаленных только в январе 2026 года, но на учете в полиции не состоял. Родственники на него не жаловались. Однако выяснилось, что в Городищенском районе на проверке находится история конфликта поджигателя с другой совей родственницей. По факту поджога уже возбуждено уголовное дело.
А дело несовершеннолетней волгоградки, поджигавшей базовые станции связи, уже передано на рассмотрение в суд.поджог.