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Девушке-медику пришлось спасать родителей после массового ДТП в Ленобласти

Приехав на массовое ДТП в Ленинградской области, девушка-медик обнаружила среди пострадавших своих родителей. Не впадая в панику, она приступила к их спасению.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области девушка-медик, прибывшая на вызов, обнаружила, что в массовой аварии пострадали её родители. Об этом сообщила пресс-служба скорой помощи региона.

Медик Анастасия приехала на место ДТП, но поняла, что среди пострадавших были её мать и отец.

«Это было личное испытание, когда родители попали в ДТП, а я оказалась на этом вызове, и увидела свою маму в тяжёлом состоянии», — рассказала девушка.

Несмотря на шок, она оказала помощь отцу и помогла коллегам оформить документы.

«Благодаря поддержке коллег и заведующего, я не впала в истерику, смогла сориентироваться. Огромное спасибо им!» — заявила Анастасия.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане произошло столкновение грузового автомобиля с машиной скорой помощи. В результате аварии погибли 3 человека, среди которых 2 медработника.