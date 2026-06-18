Девушке-медику пришлось спасать родителей после массового ДТП в Ленобласти

В Ленинградской области девушка-медик, прибывшая на вызов, обнаружила, что в массовой аварии пострадали её родители. Об этом сообщила пресс-служба скорой помощи региона.
Медик Анастасия приехала на место ДТП, но поняла, что среди пострадавших были её мать и отец.
«Это было личное испытание, когда родители попали в ДТП, а я оказалась на этом вызове, и увидела свою маму в тяжёлом состоянии», — рассказала девушка.
Несмотря на шок, она оказала помощь отцу и помогла коллегам оформить документы.
«Благодаря поддержке коллег и заведующего, я не впала в истерику, смогла сориентироваться. Огромное спасибо им!» — заявила Анастасия.
Ранее сообщалось, что в Башкортостане произошло столкновение грузового автомобиля с машиной скорой помощи. В результате аварии погибли 3 человека, среди которых 2 медработника.