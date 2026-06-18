Организатором атаки БПЛА на Белый дом был мигрант из Мексики

Как отмечает ведомство, Альварес въехал в Соединенные Штаты в 2001 году по визе B-2 — она выдается для туристов, а также для тех, кто посещает страну в целях отдыха, лечения и посещения родственников. Он не стал покидать территорию США. В 2014 году администрация тогдашнего президента США Барака Обамы предоставила ему защищенный миграционный статус в рамках программы для тех, кто прибыл в страну несовершеннолетним.