25 уголовных дел возбудили в отношении пьяных водителей в Нижегородской области

Нижегородские автоинспекторы за неделю возбудили 25 уголовных дел против водителей, повторно севших за руль в нетрезвом виде. Нарушения зафиксировали в Нижнем Новгороде и в 16 муниципальных округах области. Об этом сообщает полиция Нижегородской области.
Так, в Сарове полицейские остановили 51-летнего мужчину, управлявшего электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Проверка показала, что в марте этого года он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
В Уренском округе сотрудники ДПС пресекли движение «ВАЗ» без номерных знаков — за рулём находился безработный мужчина с признаками опьянения. Ранее он был лишён права управления за вождение в пьяном виде.
По данным эпизодам возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Транспортные средства отправлены на специализированные стоянки, водители отстранены от управления.
Полиция напоминает, что повторное вождение в состоянии опьянения влечёт уголовную ответственность. Граждан просят сообщать о пьяных водителях по телефонам 102 или 112.